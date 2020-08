Premier League : Leeds United zahlt Rekordablöse für Valencia-Stürmer Rodrigo

Leeds Premier-League-Aufsteiger Leeds United hat den Transfer von Mittelstürmer Rodrigo vom FC Valencia perfekt gemacht. Leeds teilte am Samstag mit, dass der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschrieben habe.

Rodrigo hatte bereits in der Saison 2010/11 per Leihe bei den Bolton Wanderers in der Premier League Erfahrungen gesammelt. Er ist der Cousin von Thiago, der vor einem Wechsel vom FC Bayern München zum FC Liverpool steht.