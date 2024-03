Serie A Lecce-Trainer muss nach Kopfstoß mit Sperre rechnen

Der derzeitige Tabellen-Fünfzehnte ging mit seinem Trainer hart ins Gericht. In einer Erklärung der US Lecce heißt es: „Der Verein verurteilt diese Geste, die den Werten des Sports widerspricht, aufs Schärfste.“ Nach einem ähnlichen Vorfall war ein Trainer 2019 bis zum Ende der Saison gesperrt worden. Die italienischen Zeitungen spekulierten am Montag auch über eine vorzeitige Trennung.