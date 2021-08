Primera División : LaLiga startet mit Sorgen ins „Jahr 1 nach Messi“

Madrid Die Schwächung des Topclubs FC Barcelona durch Messis Weggang erfreut sicher die Konkurrenz - sollte man meinen. Denkste! Vor dem Liga-Start blicken nicht nur die Katalanen in eine düstere Zukunft.

Gerard Moreno ist wohl derjenige, der in Spanien am meisten vom Weggang von Superstar Lionel Messi profitieren könnte.

Nach dem Weggang des Argentiniers gebe es nichts zu feiern, sagte er. „Wir alle verlieren, nicht nur der FC Barcelona“, betonte Moreno, beim verlorenen Supercup-Spiel gegen den FC Chelsea Schütze des 1:1 für Villarreal. Die Fachzeitung „AS“, schrieb, der Start in die 91. Saison der Ersten Liga werde von „bedrückenden Gefühlen“ begleitet. Trauerstimmung herrscht ob des Abschieds des letzten wirklich großen Stars nicht nur in der Fußball-Szene. Tennis-König Rafael Nadal machte aus seiner Wehmut keinen Hehl. „Es wird sehr traurig sein, Messi nicht mehr jedes Wochenende genießen zu können.“ Wichtiges Detail: Nadal ist kein Barça-Fan, sondern Anhänger von Erzrivale Real Madrid.

Dass es sportlich bergab geht, zeigen schon wenige Fakten. Zum Beispiel diese: Nachdem spanische Clubs zwischen 2014 und 2018 fünf Mal in Serie die Champions League gewannen, schaffte man es in den vergangenen drei Jahren nicht einmal ins Finale. Auch finanziell sieht es infolge von sportlicher Malaise, Misswirtschaft und Pandemie düster aus. Allein Barça hat Schulden von insgesamt ca. 1,2 Milliarden Euro. Eine Consulting-Firma schätzt, dass die Club-Einnahmen ohne Messi um 171 Millionen Euro pro Jahr zurückgehen werden. Die Einbußen von LaLiga dürften um ein Vielfaches höher liegen, denn in wichtigen Märkten wie China oder den USA dürfte das Interesse an Spielen wie Deportivo Alavés gegen Real am Samstag oder Barcelona gegen San Sebastián am Sonntag weiter sinken.