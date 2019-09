Olympiasiegerin steigt um : Läuferin Semenya spielt jetzt auch Fußball

Kapstadt 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya (28) spielt zukünftig auch Fußball. Sie schloss sich dem von Südafrikas Rekordnationalspielerin Janine van Wyk gegründeten Club JVW Football Club an und will dort ab 2020 in der semiprofessionellen Sasol League kicken.

