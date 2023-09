Fußball Kuntz wohl nicht mehr Türkei-Coach - Nun Bundestrainer?

Demnach wurde Kuntz am Telefon mitgeteilt, dass sich die Wege trennen würden. Der bis nach der Euro 2024 laufende Vertrag mit dem Deutschen würde aufgelöst, hieß es. Der Nachfolger solle kommende Woche bekannt gegeben werden - als einer der Kandidaten wird auch der Weltmeistertrainer Joachim Löw gehandelt, heißt es bei DHA. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.Für den 60 Jahre alten Kuntz könnte bei einer Beurlaubung in der Türkei gleich die nächste Aufgabe folgen: Der Deutsche Fußball-Bund sucht nach der Trennung von Hansi Flick einen Bundestrainer - der Name Kuntz wurde zuletzt immer wieder einmal genannt. Der Europameistertrainer der deutschen U21 hat in Fußball-Deutschland einen sehr guten Namen. Der Europameister von 1996 war schon als Nachfolge-Kandidat von Langzeit-Bundestrainer Löw genannt worden. Als möglicher Nachfolger von Flick gilt auch der einstige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.