Nations League : Kuntz blamiert sich mit der Türkei auf den Färöern

Trainer Stefan Kuntz unterlag mit der Türkei auf den Färöern mit 1:2. Foto: Uncredited/AP/dpa/Archivbild

Tórshavn Ex-U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich mit der Türkei auf den Färöern in der Nations League blamiert. Zum Abschluss der Gruppe A verlor die Mannschaft des früheren Bundesliga-Torjägers in Tórshavn beim Fußball-Außenseiter mit 1:2 (0:0), hatte sich als Gruppensieger allerdings bereits zuvor den Aufstieg in die Liga B gesichert.

Viljormur Davidsen (51.) und Jóan Edmundsson (59.) trafen für die Gastgeber. Der Anschluss durch Serdar Gürler (89.) kam zu spät. Am Donnerstag kam die Türkei ebenfalls nur zu einem 3:3 gegen Luxemburg.

© dpa-infocom, dpa:220925-99-895983/2

(dpa)