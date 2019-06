Ex-Bundesliga-Coach : Kritik von Hasenhüttl: Trainerposition „weiter geschwächt“

Berlin Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl hat sich besorgt zur Situation seiner deutschen Kollegen geäußert.

„In Deutschland ist in meinen Augen die Position des Trainers in den vergangenen Jahren immer weiter geschwächt worden. Das ist eine ungesunde Entwicklung“, sagte der 51-Jährige in einem Interview des Magazins „Kicker“. Der Österreicher steht seit Anfang Dezember 2018 beim englischen Premier-League-Club FC Southampton unter Vertrag.