Primera Division : Krisengebeuteltes Barça holt Club-Legende Koeman als Trainer

Barcelona Der FC Barcelona setzt in einer der schlimmsten Krisen der Clubgeschichte auf einen alten Bekannten. Ex-Profi Ronald Koeman kommt als neuer Trainer von Messi, ter Stegen&Co.. Der 57-Jährige soll einen schwierigen Umbruch gestalten.

Der frühere Vereinsprofi werde einen Zweijahresvertrag unterzeichnen, teilte der spanische Verein am Mittwoch - nur fünf Tage nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern - mit.

„Willkommen zu Hause! Koeman“, twitterte der Club. Der bisherige niederländische Nationaltrainer tritt die Nachfolge von Quique Setién an. Die Katalanen hatten sich am Montag vom 61-Jährigen getrennt. Setién war nur gut sieben Monate im Amt.

Auf der Homepage des niederländischen Verbandes KNVB wurde Koeman mit den Worten zitiert: „Jeder weiß, dass Barcelona mein Traumclub ist. Es fühlt sich für mich ganz besonders an, dort Trainer werden zu können.“ Er betonte auch: „In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich alles getan, um mit Orange Erfolge zu erzielen. Ich blicke stolz zurück auf das, was wir in dieser Periode erreicht haben.“