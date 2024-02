Premier League Krebskranker Eriksson trainiert Liverpool

Sven-Göran Eriksson hatte im Januar verkündet, dass bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde und er „im besten Fall noch ein Jahr“ zu leben habe. Der Schwede hatte in einer Runde von TV-Interviews, in denen über seine Krankheit sprach, auch von seiner Liebe für Liverpool berichtet. Er habe immer davon geträumt, Trainer des Clubs zu werden, wozu es jedoch nie kam. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hatte Eriksson daraufhin eingeladen, mit ihm einen Tag in Anfield zu verbringen.