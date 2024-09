Fußball Kramer über seine Zukunft: „Sehe mich an vielen Plätzen“

Nach seinem Abschied von der Borussia sei er nicht in ein Loch gefallen. „Ich habe es noch nicht so richtig realisiert. Es fühlt sich so an, als hätte ich einen Muskelfaserriss und nach der Länderspielpause bin ich wieder dabei“, sagte Kramer und ergänzte mit Blick auf seine Zukunft: „Ich finde, man sollte nicht in seinem Leben nach Angst handeln und sagen: Boah, ich habe das jetzt 33 Jahre gemacht, es muss auch weitergehen. Ich möchte das fühlen. Wenn ich was fühle, mache ich das. Wenn ich nichts fühle, mache ich es nicht.“