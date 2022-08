Transfers : Kostic verabschiedet sich - Pellegrini zur Eintracht?

Helsinki Eintracht Frankfurts wechselwilliger Flügelspieler Filip Kostic ist bei seinem designierten neuen Club Juventus Turin angekommen. Der italienische Topverein teilte via Twitter Bilder von der Ankunft des 29 Jahre alten Serben in Turin.

In einem Instagram-Post verabschiedete sich Kostic am Abend von der Eintracht: „Danke Eintracht Frankfurt, dass du an mich geglaubt hast, als es sonst niemand getan hat! Ich möchte dem Verein, all den wunderbaren Menschen, die im Verein beschäftigt sind, den Mitspielern, den Trainern, dem Management, den Fans und der ganzen Stadt von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr meinen Aufenthalt im Verein und in der Stadt unvergesslich gemacht habt“, schrieb der 29-Jährige.