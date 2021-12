Superstar : Kontroverse um Cristiano-Ronaldo-Statue in Indien

Neu Delhi Eine Statue von Cristiano Ronaldo hat in Indien eine Kontroverse ausgelöst. Eigentlich sollte sie die Liebe zum Fußball fördern und junge Menschen inspirieren, besser Fußball zu spielen, schrieb Michael Lobo, ein Minister des betroffenen Bundesstaates Goa auf Twitter.

Minister Lobo sagte dazu IANS, dass diese Leute einfach Fußball hassen würden. In Indien ist Kricket zwar mit Abstand der beliebteste Sport, Fußball genießt aber in einigen Gegenden wie auch in Goa mehr Beliebtheit. Das Land ist so auch trotz seiner Größe - mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern - schlechter im Fußball als viele andere Länder, sagte Lobo der indischen Presseagentur ANI.