Start der Fußball-Bundesliga Kompany zur Causa de Ligt: „Wäre so blöd von mir“

„Ich habe es auf jeden Fall nicht gesagt. Das wäre so blöd von mir, so etwas zu sagen. Das passt nicht zu dem, was wir vorhaben im Kader“, sagte Kompany vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg. Als Coach wolle er Konkurrenzkampf auf den einzelnen Positionen, „das also zu sagen, macht keinen Sinn“. Der deutsche Rekordmeister hatte den Bericht schon vorab als falsch zurückgewiesen.