Fußball International : Kolumbiens Ex-Kapitän Rincón nach Verkehrsunfall gestorben

Cali Der ehemalige kolumbianische Fußball-Nationalkapitän Freddy Rincón ist im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben.

Der dreifache WM-Teilnehmer Rincón, der in Bezug auf seinen Geburtsort und seine Statur in seiner Heimat als „Koloss von Buenaventura“ verehrt wurde, war am Montag bei einem Unfall im Süden der Stadt Cali verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Trotz aller Bemühungen der Ärzte sei der 55-Jährige am Mittwoch verstorben, teilte die Klinik nun mit. Der Wagen, in dem Rincón saß, war mit einem Bus zusammengestoßen. Die Conmebol würdigte ihn als „großartigen Spieler und Idol des kolumbianischen Fußballs“.