Nations League „Kollektives Versagen“: Frankreichs italienischer Fehlstart

Die italienische Abreibung war selbst für Didier Deschamps schwer zu verdauen. „Ich versichere Ihnen, dass es schmerzt und es muss jeden schmerzen. Aber ich bleibe bei den Fakten“, sagte Frankreichs Nationaltrainer. Die Fakten: 1:3 gegen Italien zum Auftakt der Nations League, eine überforderte und ideenlose B-Elf, nur drei Schüsse auf das Tor in 90 Minuten. In drei Tagen gegen Belgien müsse „es wieder in die richtige Richtung“ gehen.