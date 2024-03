Niederländisches Nationalteam Koeman knöpft sich Simons vor: Gegenwind für das Wunderkind

Genau auf diesem Weg befand sich Simons. Mit sieben Jahren ging er an die Akademie des FC Barcelona, mit 16 wechselte er unter großem Drama und angeblich auf Druck seines Umfelds nach Paris. Rückblickend ein guter Transfer. „Ich kam mit 17 in die erste Mannschaft zu all den erfahrenen Spielern: Neymar, Messi, Ramos, Marquinhos, Mbappé“, sagte Simons dem „Kicker“. „Das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe in dieser Zeit gesehen und gelernt, was man tun muss, wenn man etwas erreichen will.“