Serie A Klose traut sich Trainer-Job bei Lazio Rom zu

Der angeblich mit vier Millionen Euro pro Jahr dotierte Vertrag beim zweiten großen italienischen Hauptstadtverein neben AS Rom hatte eigentlich eine Laufzeit bis Mitte 2025. Sarri habe aber bereits seinen Spind geräumt, schrieb die „Gazzetta dello Sport“. Gegen Bayern München war Lazio nach einem 1:0-Heimsieg vergangene Woche durch eine 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League letztlich klar gescheitert. In der Serie A gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge.