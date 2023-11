Premier League Klopp zwischen Guardiola und Nunez: „Stärker als ich“

Auch Klopp wollte die Szene nach dem 1:1 seiner Reds in der englischen Fußball-Premier-League bei Titelverteidiger Manchester City nicht überbewerten. „Es sind Emotionen. Pep will gewinnen, wir wollen gewinnen - beide haben nicht gewonnen. Niemand war wirklich glücklich, dann können solche Dinge passieren“, sagte der deutsche Coach und ergänzte: „Ich liebe sie beide. Also habe ich versucht, die Situation zu beruhigen, ohne zu Hundert Prozent zu wissen, was passiert ist. Ich habe kein Wort verstanden.“