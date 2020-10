Liverpool-Coach : Klopp zu Abstellungen: Als Verein ziemlich allein

Liverpool Jürgen Klopp sorgt sich um die Nationalspieler des FC Liverpool vor den anstehenden Länderspielreisen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.

Es sei schwer, in Kontakt mit den Fußballverbänden in der ganzen Welt zu bleiben, betonte der 53 Jahre alte Coach des englischen Meisters. „Ich will wirklich auch nicht respektlos klingen“, meinte Klopp. „Aber wie jeder im Moment seine Familie um sich haben will und wenn deine Tochter oder dein Sohn sagen, sie wollen da oder dort hinreisen, sagst du: Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Moment ist.“