FC Liverpool Klopp verliert bei Jubel Ehering - und findet ihn wieder

Glück im Unglück für Jürgen Klopp: Im begeisterten Jubel über den 4:2-Sieg seines FC Liverpool in der Premier League gegen Newcastle United hat der deutsche Fußball-Trainer am Montagabend seinen Ehering verloren. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, entdeckte ein aufmerksamer Kameramann den Ring jedoch in der Mitte des Spielfeldes. Klopp reagierte auf den schnellen Fund vor laufender Kamera des TV-Senders Sky Sports erleichtert - und küsste das Schmuckstück. „Ich hatte einen gewaltigen Schock. Aber er ist zurück“, sagte der 56-Jährige und nannte den Kameramann „Freund fürs Leben“.