Premier League : Klopp und Tuchel: Liverpool und Chelsea in der Königsklasse

Liverpool Mit einem Schlussspurt haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der Premier League doch noch sein Ziel erreicht. Auch Chelsea und Thomas Tuchel dürfen trotz einer Niederlage jubeln.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben es geschafft: Die Reds spielen in der kommenden Saison doch wieder in der Champions League.

Dabei sah es für den entthronten Fußballmeister noch vor einigen Spieltagen eher so aus, als würde die Klopp-Elf maximal in der Europa League antreten können. Ein Schlussspurt mit fünf Siegen in Serie und Patzer der Konkurrenz sorgten doch für ein Happy End. Sadio Mané (36. Minute/74.) sorgte vor 10 000 Zuschauern an der Anfield Road für den umjubelten Erfolg. „Es war ein harter Kampf. Die Jungs sollen so stolz auf sich sein“, sagte Klopp.