FA Cup : Klopp und Tuchel freuen sich aufs Pokalfinale

London Thomas Tuchels FC Chelsea trifft im Wembley-Stadion auf Jürgen Klopps FC Liverpool. Die Blues wollen das verlorene Finale vom Vorjahr vergessen machen, die Reds mehr als 15 Jahre Pokalenttäuschungen.

Der beliebte Trainer, der mit seinem FC Liverpool sogar noch eine kleine Chance hat, historische vier Titel in einer Saison zu gewinnen, steht erstmals im englischen Pokalfinale und trifft am Samstag (17.45 Uhr) im Wembley-Stadion auf Thomas Tuchel und den FC Chelsea.

Tuchel: Sieg im Finale „macht eine Saison sehr viel schöner“

In der Premier League gab es ein 1:1 in Anfield und ein 2:2 an der Londoner Stamford Bridge. Das Endspiel im eher unbedeutenden Ligapokal wurde im Februar erst durch den 22. Elfmeter zugunsten der Reds entschieden. „Wir haben in dem Spiel alles gegeben“, erinnerte sich Tuchel, „aber wir hatten Pech und haben verloren.“