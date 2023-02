Premier League : Klopp und Liverpool feiern ersten Liga-Sieg 2023

Liverpool Trainer Jürgen Klopp und sein FC Liverpool haben den ersten Sieg des Jahres in der englischen Premier League gefeiert.

In der aktuellen Saison lief es bislang nicht rund für Klopp und sein Team. Bis Montag stand in der Liga noch kein Sieg in diesem Jahr zu Buche, aus dem FA Cup und dem Ligapokal ist der Titelverteidiger ausgeschieden. „Ich habe genug Erfahrung, um zu wissen, dass man aus so einer Lage rauskommen kann“, sagte der 55-jährige Klopp.