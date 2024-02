Premier League Klopp und Liga-Kollegen gegen Blaue Karte im Fußball

Nach Ansicht von Angelos Postecoglou von Tottenham Hotspur würde eine Blaue Karte mit einer zehnminütigen Zeitstrafe für einen Spieler den Charakter eines Spiels verändern. „Wenn eine Mannschaft für zehn Minuten in Unterzahl ist, wissen Sie was, was das mit einem unserem Spiel macht? Es wird es zerstören“, sagte der Australier. Ein Team würde dann zehn Minuten lang Zeit schinden, bis jemand wieder zurückkommt. „Jedes andere Spiel versucht, schneller zu werden und Ordnung zu schaffen, wir versuchen aus irgendeinem bizarren Grund in die andere Richtung zu gehen“, sagte Postecoglou. Die BBC stellte Aussagen der Trainer in einem Video zusammen.