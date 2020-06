Premier League : Klopp über Rassismus: „Noch nicht da, wo wir sein wollen“

Kritisiert die mutmaßlich rassistisch motivierte Aktion mit einem Banner am Himmel: Jürgen Klopp. Foto: Darren Staples/CSM via ZUMA Wire/dpa

Liverpool Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat die mutmaßlich rassistisch motivierte Aktion beim Fußballspiel zwischen Manchester City und dem FC Burnley kritisiert.

„Es ist doch klar, dass alle Leben zählen, selbstverständlich“, sagte Klopp, „aber in diesem Moment, nachdem was in Amerika und nicht nur da passiert ist, muss man das nicht extra erwähnen. Das zeigt nur, dass du nichts verstanden hast.“