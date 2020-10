FC Liverpool : Klopp schreibt mutmachenden Brief an elfjährigen Fan

Klopp schreibt mutmachenden Brief an elfjährigen Fan

Liverpool Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußballmeister FC Liverpool hat einem jungen Fan mit einem persönlichen Brief Mut gemacht.

„Hallo Lewis, kann ich dir zuerst ein Geheimnis verraten?“, schrieb der Meistermacher laut Zeitung in seinem Brief. „Auch ich werde nervös. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich mir Sorgen machen, wenn ich nicht nervös würde, denn wenn das passiert, kann ich die Energie in etwas Positives verwandeln.“ Seine Spieler erinnere er regelmäßig daran, wie wichtig sie ihm seien und wie sehr er an sie glaube, schrieb Klopp. „Ich habe keine Zweifel, dass deine Familie das mit dir genauso machen wird.“