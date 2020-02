Fußball in England : Klopp: Premier League nimmt Coronavirus „sehr ernst“

Für mit dem FC Liverpool die Tabelle der Premier League an: Trainer Jürgen Klopp. Foto: Darren Staples/CSM via ZUMA Wire/dpa.

Liverpool Auch im englischen Fußball wird der neuartige Coronavirus laut Liverpool-Trainer Jürgen Klopp „sehr ernst“ genommen.

Bei den Premier-League-Clubs wurden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Beispielsweise wurden rund um die Stadien und Trainingsplätze Poster mit Informationen aufgehängt. Liverpool tritt am Samstag (18.30 Uhr) beim FC Watford an. Der zweitplatzierte Meister Manchester City setzt in der Liga aus und spielt am Sonntag (17.30 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen Aston Villa um den Ligapokal.