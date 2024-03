Fußball Klopp nicht sauer wegen verpasster Titelchance

Jürgen Klopp trauerte der verpassten Titelchance mit dem FC Liverpool im FA Cup nach dem Viertelfinal-Spektakel gegen Erzrivale Manchester United nicht lange nach. „Wir haben absolut alles versucht, aber heute haben wir nicht genug bekommen - um nicht zu sagen nichts“, sagte der am Saisonende als Reds-Trainer scheidende Klopp. Es sei „absolut außergewöhnlich, was wir hier gespielt haben“, meinte der Deutsche nach dem wilden 3:4 nach Verlängerung am Sonntag, „aber wir haben das Spiel nicht zugemacht. Und wenn man es offen lässt, auswärts in Old Trafford - es ist klar, dass sie dann Chancen bekommen.“