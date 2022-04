Premier League : Klopp nach Remis bei Man City: „Können mit Ergebnis leben“

Liverpool-Coach Jürgen Klopp war begeistert vom Topspiel in England. Foto: Jon Super/AP/dpa

Manchester Liverpools Kapitän Jordan Henderson hat die Hoffnungen auf einen weiter spannenden Meisterschaftskampf mit Manchester City noch nicht aufgegeben.

„Es ist kein Weltuntergang und wir sind immer noch im Rennen“, sagte Henderson nach dem 2:2 (1:2) bei Titelverteidiger Manchester City. Damit vergaben die Reds aber die letzte Gelegenheit, aus eigener Kraft die Tabellenführung in der englischen Premier League zu übernehmen.

Die Enttäuschung hielt sich aber auch bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp in Grenzen. „Es war ein tolles Spiel“, sagte Klopp. „Mit dem Ergebnis müssen wir leben und können wir leben.“ Die Reds hatten in der hochklassigen Fußballpartie im Etihad-Stadion am Sonntag nach Toren von Kevin De Bruyne (5. Minute) und Gabriel Jesus (36.) zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Diogo Jota (13.) und Sadio Mané (46.) trafen für Liverpool. „Was für ein Spiel!“, schwärmte Klopp. „Das war wie ein Boxkampf, du hast deine Arme für eine Sekunde unten, kassierst einen harten Schlag und dann schüttelst du dich etwas.“