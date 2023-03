Premier League : Klopp nach Liverpools 7:0-Gala: „Wir leben noch“

Liverpool Von wegen Krise! Der FC Liverpool meldet sich mit einem historischen Kantersieg gegen Manchester United auf beeindruckende Art und Weise zurück. Jürgen Klopp warnt die Konkurrenz.

Nach dem historischen 7:0 des FC Liverpool gegen Manchester United hofft Trainer Jürgen Klopp auf den Wendepunkt in einer bislang durchwachsenen Saison für seine Mannschaft.

„Wir brauchen Ergebnisse und Leistung - und heute Abend hatten wir beides“, sagte Klopp nach dem Kantersieg in Anfield im BBC-Interview. „Es ist wichtig, dass es alle wissen: Wir sind hier und wir leben noch.“

Das Ergebnis sei zwar „verrückt“, räumte der 55-Jährige ein, aber die Leistung seines Teams sei „überragend“ gewesen. „Vor ein paar Monaten dachte jeder, es wäre ein guter Zeitpunkt, um gegen Liverpool zu spielen“, so Klopp. „Sie durften es zwar nicht laut sagen, aber alle haben es gedacht, weil sie das Gefühl hatten, dass wir tief in der Krise steckten. Aber jetzt ist es nicht mehr so ein guter Moment für sie, denn wir wirken wieder wie wir selbst.“