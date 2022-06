Testspiel : Klopp mit Liverpool am 21. Juli in Leipzig

Klopp mit Liverpool am 21. Juli in Leipzig

Leipzig Der Champions-League-Finalist FC Liverpool mit Cheftrainer Jürgen Klopp bestreitet das Testspiel in Leipzig am 21. Juli.

Anpfiff der Begegnung gegen den 19-maligen englischen Meister in der Leipziger Red Bull-Arena ist um 19.15 Uhr (live bei Servus TV), teilte RB mit. Dabei freut sich der deutsche Pokalsieger besonders auf seine ehemaligen Spieler Naby Keita und Ibrahima Konaté. Das Testspiel wurde schon vor vier Jahren vereinbart, als Mittelfeldspieler Keita zu den Reds wechselte. Der Ticketverkauf für die Partie beginnt am 6. Juli.

In die Saison-Vorbereitung startet RB am 26. Juni. Das Team von Domenico Tedesco absolviert dann ab dem 10. Juli ein achttägiges Trainingslager im österreichischen Aigen im Ennstal. Am 30. Juli spielt der Pokalsieger daheim um den deutschen Supercup gegen Meister Bayern München und Ex-Trainer Julian Nagelsmann.