Zwist mit UEFA-Boss : Klopp: Hohe Belastung für Spieler führt gegen die Wand

Liverpool Im Zwist mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat Liverpool-Trainer Jürgen Klopp erneut auf die immer weiter wachsende Belastung für die besten Fußballprofis hingewiesen.

Gegenwind für seine Kritik nimmt der frühere Bundesliga-Trainer in Kauf. „Wenn ich am Ende der Einzige bin, der was sagt, dann ist es halt so. Das fasst mich auch nicht an. Ich kann nicht jedermanns Freund sein“, sagte Klopp.