Premier League : Klopp hält Meisterschaft mit Liverpool für unwahrscheinlich

Liverpool Nach dem Gewinn des FA Cups und des Ligapokals geht Jürgen Klopp nicht davon aus, dass sein FC Liverpool auch in der Premier League den Titel holt.

„Ich erinnere mich nicht daran, wann Manchester City das letzte Mal zwei Spiele in Folge nicht gewonnen hat“, sagte Klopp am Montag mit Blick auf den Punktverlust des Tabellenführers am Sonntag bei West Ham United (2:2).