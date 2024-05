Premier League Klopp glaubt an erfolgreiche Liverpool-Zukunft

Als die Fans seinen Namen sangen, scherzte Klopp: „Es wäre lustig, wenn ihr das Lied auch nächste Saison singt.“ Mit Blick auf Slot riet Klopp dem Publikum, den neuen Trainer so willkommen zu heißen, wie er einst in Anfield willkommen geheißen wurde. „Gebt vom ersten Tag an alles“, forderte er. „Ich liebe euch. Ihr seid das beste Team der Welt. Danke!“