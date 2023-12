Fußball Klinsmann sieht Südkoreas Nationalteam auf bestem Weg

Für das Turnier in Katar vom 12. Januar bis zum 10. Februar sei Japan der größte Favorit, sagte Klinsmann. Sein eigenes Team sei aber so gut besetzt, dass es am Ende den Pokal holen könne. Zu den stärksten Konkurrenten zählte der ehemalige deutsche Nationalspieler auch Australien, Iran und Usbekistan. In der Gruppe E bekommt es Südkorea zunächst mit Jordanien, Bahrain und Malaysia zu tun.