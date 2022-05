Bundesliga : Klinsmann: Premier League spielt „einen Gang höher“

Berlin Die Fußball-Bundesliga ist nach Meinung von Jürgen Klinsmann „absolut sehenswert und hat viel Qualität“. Allerdings tue sie sich im Vergleich mit der englischen Premier League ebenso schwer wie die italienische Serie A oder die spanische Liga.

„Die Premier League hat eine unglaubliche Dynamik, in ihrer DNA ist so viel Energie. Wenn man von der Bundesliga auf ein Premier-League-Spiel wechselt, ist das, also ob man einen Gang höher schaltet“, sagte der ehemalige Bundestrainer der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).