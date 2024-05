Niederlande Kerkrade feiert zweimal Aufstieg, der keiner ist

Doch aus unerklärlichen Gründen brach nur rund zwei Minuten später erneut Jubel aus: Fans stürmten den Rasen, Roda-Spieler fielen sich in die Arme, Kapitän Matisse Didden wurde von einem Anhänger auf den Schultern getragen, schwenkte ausgelassen sein Trikot. Was war passiert? Fälschlicherweise hieß es, dass Telstar den Siegtreffer zum 2:1 erzielt habe. Und das glaubte Kerkrades Stadionsprecher und verkündete die Nachricht via Mikrofon.