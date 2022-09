Österreichische Auswahl : Kainz nicht nominiert - Ljubicic: „Verstehe ich nicht“

Köln Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic hat mit Unverständnis auf die erneute Nicht-Nominierung seines Kölner Teamkollegen Florian Kainz für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft durch Teamchef Ralf Rangnick reagiert.

„Ich verstehe das auch nicht. Er ist bei uns wirklich überragend gewesen“, sagte Ljubicic über seinen Landsmann, der in dieser Saison bisher wohl die beste Leistung im Bundesligateam der Kölner bot. Warum er von Rangnick nicht nominiert werde, „weiß ich wirklich nicht“, sagte Ljubicic.

Der 29 Jahre alte Kainz hatte das bisher letzte seiner 20 Länderspiele am 12. Oktober 2021 noch unter Rangnicks ebenfalls deutschem Vorgänger Franco Foda beim 0:1 in Dänemark absolviert. In den vier Länderspielen unter Rangnick spielten auf Kainz' bevorzugter Position auf dem linken Flügel vier verschiedene Spieler: Andreas Weimann von Bristol City sowie drei Bundesliga-Spieler - Marcel Sabitzer (Bayern München), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) und Ljubicic selbst.