Transfermarkt : Juve verpflichtet Angel Di Maria - Pogba in Turin gelandet

Juve verpflichtet Angel Di Maria - Pogba in Turin gelandet

Turin Juventus Turin hat den argentinischen Stürmer Angel Di Maria verpflichtet und steht kurz vor dem Transferabschluss bei Frankreichs Weltmeister Paul Pogba.

Auch Pogba wird die Turiner keine Ablösesumme kosten, weil der Vertrag des 29-Jährigen bei Manchester United ebenfalls ausgelaufen war. Der Mittelfeldspieler landete am Freitag mit einem Privatflieger in Norditalien. „Ich bin zurück und sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Pogba in einem Video des Vereins. „Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und wieder das Juve-Trikot zu tragen.“