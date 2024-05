Fußball Juve: Trennung von Trainer Allegri nach Ausrastern

Juventus Turin - nunmehr 15-maliger Pokalsieger - entschuldigte sich gleich danach für das Verhalten. Allegri selbst sprach von einer „heftigen verbalen Auseinandersetzung in der Aufregung des Augenblicks“, in deren Verlauf sich beide beleidigt hätten. Ansonsten bestritt er jedoch die Darstellung des Journalisten. Am Freitag erklärten die beiden in einer gemeinsamen Erklärung ihren Disput für beendet. Das konnte Allegri den Job aber auch nicht mehr retten.