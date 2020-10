Serie A : Juve patzt in Crotone - AC gewinnt Mailand-Derby

Juve patzt in Crotone - AC gewinnt Mailand-Derby

Simy (l.) brachte Crotone gegen Juventus per Elfmeter in Führung. Foto: Francesco Mazzitello/LaPresse/AP/dpa

Mailand Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist in der Serie A nicht über ein enttäuschendes Remis bei Aufsteiger FC Crotone hinausgekommen.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo trennte sich 1:1 (1:1) vom Tabellen-18. und bleibt mit acht Zählern aus vier Partien Tabellenvierter. Simy (12. Minute) traf per Foulelfmeter für den Außenseiter, Alvaro Morata gelang der Ausgleich (21.). Juves Federico Chiesa sah zudem Rot (60).

Verpatzte Champions-League-Generalproben gab es auch für die Gegner von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Inter, am Mittwoch Gastgeber gegen Gladbach, verlor das Derby della Madonnina gegen die AC Mailand mit 1:2 (1:2). Starstürmer Zlatan Ibrahimovic (13./16.) erzielte beide Tore für die Rossoneri, die die Tabellenführung in der Serie A übernahmen. Lazio Rom, das am Dienstag den BVB empfängt, unterlag bei Sampdoria Genua 0:3 (0:2).