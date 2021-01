Italienischer Pokal : Juve nach Pflichtsieg über Zweitligisten im Halbfinale

Turin Juventus Turin ist nach einem 4:0 (2:0)-Pflichtsieg gegen den Zweitligisten Spal Ferrara locker in das Halbfinale des italienischen Fußball-Pokals eingezogen.

Gianluca Frabotta (33.) erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Dejan Kulusevski (78.) und Federico Chiesa (90.+4) stellten mit ihren Treffern das Endergebnis her. Juve spielt nun im Halbfinale in Hin- und Rückspiel am 3. und 10. Februar gegen Inter Mailand, das am Dienstag den Stadtrivalen AC Mailand mit 2:1 bezwungen hatte.