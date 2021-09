Transfermarkt : Jérôme Boateng unterschreibt Zweijahresvertrag in Lyon

Lyon Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng spielt zukünftig bei Olympique Lyon. Kurz vor seinem 33. Geburtstag unterschrieb der Weltmeister von 2014 bei dem französischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023.

Da Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister aus München am 30. Juni geendet war, durfte er als vereinsloser Spieler auch nach Ende der Transferfrist in Frankreich am Dienstagabend verpflichtet werden. Damit er noch für den Kader gemeldet werden kann, musste er bis Mittwochmittag in Lyon unterschreiben.