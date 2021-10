Klassiker mit Sorgen : Italien gegen Spanien im Nations-League-Halbfinale

Mailand Italien spielt gegen Spanien um den Einzug ins Finale der Nations League. In Mailand wollen die Gastgeber kleinen Problemen trotzen und mit dem Schwung des EM-Coups erfolgreich sein. Auch bei den Spaniern ist die Laune nicht die allerbeste.

Bühne: Was Wembley für England ist, das ist das legendäre Stadion in San Siro für Italien. Während im Sommer in London fast 58.000 Fans für eine würdige Kulisse gesorgt hatten, dürfen in Mailand wegen Corona nur 37.000 Zuschauer rein. Von diesen erhoffen sich die Azzurri dennoch Unterstützung. Etwas Sorgen bereiten Milan-Fans, die Torhüter Gianluigi Donnarumma seinen Wechsel im Sommer vom AC Mailand nach Paris übelnehmen. Der Keeper hofft, dass es bei der Rückkehr dennoch keine Pfiffe gibt. Am Vortag hing an einer Brücke nahe des Teamhotel bereits ein Spruchband mit der Botschaft „In Mailand bist du nie wieder willkommen“ und dazu eine unflätige Beschimpfung.