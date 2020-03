Coronavirus : Italien diskutiert über Absage der Fußball-Meisterschaft

Rom Angesichts der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus werden in Italien die Rufe nach einer Absage der Fußball-Meisterschaft immer lauter.

In der Serie A standen am Sonntag die ausgefallenen Ligaspiele vom Wochenende auf dem Programm. Nach dem Bekanntwerden der neuen Empfehlung blieben Spieler von Parma Calcio und Spal Ferrara unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff um 12.30 Uhr in der Kabine.