Auftakt des Fußballturniers Israels Olympia-Start: Polizei, Pfiffe und Palästina-Fahnen

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen sind Israels Fußballer in die Olympischen Spiele gestartet. Der Bereich rund um das Pariser Prinzenpark-Stadion, in dem das Team am Mittwoch seine erste Vorrundenpartie gegen Mali (1:1) bestritt, wurde großflächig abgeriegelt. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter auch Spezialkräfte, patrouillierte. Die Busse beider Mannschaften wurden von mehreren Polizeiautos zum Stadion begleitet.