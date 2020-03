Neue Einreisebestimmungen : Israel-Coach Herzog in Tel Aviv in Quarantäne

Israel-Coach Herzog in Tel Aviv in Quarantäne

Tel Aviv Israels österreichischer Fußball-Nationaltrainer Andreas Herzog hat sich unmittelbar nach seiner Ankunft in Tel Aviv in Quarantäne begeben müssen.

Der 51-Jährige wurde am Donnerstagabend von einem Verbandsmitarbeiter am Flughafen abgeholt und direkt in sein Apartment gebracht. Die Unterkunft darf der ÖFB-Rekordnationalspieler nach jetzigem Stand erst am 19. März wieder verlassen. Am 26. März spielt Israel im Playoff-Halbfinale der EM-Qualifikation in Schottland.