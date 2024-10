Los Angeles Galaxy Internet-Star Jindaoui trainiert bei Reus-Club in den USA

Berlin · Seine Follower lässt Nader Jindaoui intensiv an seinem Leben teilhaben. Jetzt erfahren sie: Er trainiert beim neuen Verein von Marco Reus. Springt am Ende sogar ein Vertrag in den USA raus?

07.10.2024 , 08:50 Uhr

Ex-Herta-Spieler und Internet-Star Nader Jindaoui trainiert derzeit in den USA in Los Angeles. Foto: Andreas Gora/dpa

Der frühere Hertha-Offensivspieler und Social-Media-Star Nader Jindaoui trainiert derzeit in den USA beim Club von Ex-Nationalspieler Marco Reus. Jindaoui wurde von den LA Galaxy nach Los Angeles eingeladen, wie der 27-jährige Berliner in einer Instagram-Story berichtete. „Hier habe ich die letzten Tage trainiert und hier werden wir erst mal die nächsten Wochen sein“, sagte Jindaoui zu einem Video, in dem er unter anderem das Gym, die Trainingsplätze und das Stadion des Clubs zeigte. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Jindaoui ist zusammen mit seiner Frau Louisa und den gemeinsamen beiden Kindern dort. Sie würden sich Amerika anschauen und in den nächsten Wochen überlegen, ob sie vielleicht in die USA ziehen, sagte er in einem Video auf ihrem gemeinsamen Youtube-Kanal. Jindaoui stand bis 30. Juni bei Hertha BSC unter Vertrag, seitdem ist er vereinslos. Er hatte erst im vergangenen Dezember sein Profi-Debüt bei der Hertha gefeiert und ein Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga bestritten. Zuvor spielte er lange in der Regionalliga und in unteren Klassen. Bekannt wurde er einem großen Publikum in den sozialen Medien schon vorher mit seiner Familie. 2,2 Millionen Follower hat Jindaoui bei Instagram. Rund zwei Millionen haben den YouTube-Kanal des Ehepaars abonniert, in dem sie seit Jahren Einblicke in ihr Leben geben. © dpa-infocom, dpa:241007-930-253493/1

