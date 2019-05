Serie A : Inter Mailand holt Ex-Nationaltrainer Antonio Conte

Mailand Antonio Conte wird neuer Trainer von Inter Mailand. Das teilte der italienische Fußballclub am Freitagmorgen mit.

„Ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt“, sagte der 49-jährige Conte. „Ich bin sehr gespannt. Durch meine Arbeit will ich das Vertrauen zurückzahlen, das der Präsident und die Direktoren in mich setzen.“ Conte hatte Juventus zu drei und Chelsea zu einem Meistertitel geführt. Von 2014 bis zur EM 2016 war er italienischer Nationaltrainer. Beim Turnier in Frankreich war sein Team im Elfmeterschießen des Virtelfinales an Deutschland gescheitert.