Serie A : Inter Mailand büßt durch 2:2 im Top-Spiel in Rom Punkte ein

Rom Inter Mailand hat im Fernduell mit dem Stadtrivalen AC Mailand um die Tabellenspitze in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten.

Inter hat als Zweiter in der Serie A nun drei Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen AC Mailand, der am Samstag den FC Turin mit 2:0 (2:0) bezwungen hatte. AS Rom liegt weitere drei Zähler hinter Inter auf dem dritten Platz. Dahinter folgt Meister Juventus Turin, der gegen US Sassuolo 3:1 (0:0) gewann. Superstar Cristiano Ronaldo erzielte das dritte Tor für Juve.